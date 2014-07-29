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دعوة لتشكيل وفد فلسطيني يتوجه إلى القاهرة لإدارة مفاوضات لوقف عدوان إسرائيل

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دعا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبدالكريم، إلى تشكيل وفد فلسطيني موحد تحت مظلة منظمة «التحرير الفلسطينية» تشارك فيه حركتي «الجهاد» و«حماس» وكافة فصائل المقاومة التي تتصدى للعدوان الاسرائيلى على قطاع غزة.

وأوضح عبدالكريم، حسبما ذكرت إذاعة «صوت فلسطين»، صباح الثلاثاء، أن الوفد الموحد مهمته إدارة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية للتوصل إلى حل سياسي يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، كما يوفر ضمانات لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والاستجابة لسائر مطالب المقاومة بما فيها الإفراج عن محرري صفقة «شاليط» ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو.

وكانت مصادر مطلعة وتقارير صحفية أفاد، عقب اجتماع اللجنة السياسية، الإثنين، بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، أنه وبناء على طلب الرئيس عبدالفتاح تم التداعي لتشكيل وفد فلسطيني رسمي باسم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يشكله الرئيس محمود عباس من كافة الفصائل بغرض حمل الموقف الفلسطيني الموحد من العدوان الإسرائيلي، سعيا لوقفه وإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني من شلال الدم بفعل الحرب الإسرائيليةأ وسيسلم الموقف للجانب المصري الذي بدوره سيسلمه للجانب الإسرائيلي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان في الساعات المقبلة عن تشكيل هذا الوفد ليتوجه فورا إلى القاهرة وبدء المباحثات التي من شأنها التوصل إلى حل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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