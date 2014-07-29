أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية بتركيا لعدم قدرته على “تحمل العبء الأخلاقي”

Google+ Print
استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية بتركيا لعدم قدرته على “تحمل العبء الأخلاقي” استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية بتركيا لعدم قدرته على “تحمل العبء الأخلاقي”

تقدم أحد كبار أعضاء ومؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا باستقالته، قائلا إن “العبء الأخلاقي الخاص بالاستمرار في هذا الحزب بدا ثقيلا للغاية”.

ومن المقرر أن يصدر دنجير مير محمد فراط بيانا يوضح فيه الأسباب وراء استقالته في وقت لاحق ، ولكنه صرح بأنه امتنع عن ذكر “حقائق معينة” في إطار الاخلاقيات السياسية لأنه كان عضوا بالحزب الحاكم.

وفي بيان مقتضب أصدره فراط ، قال إنه “في ضوء الظروف الحالية ، قررت أن العبء الأخلاقي لهذا الأمر قد أصبح ثقيلا علي ، ولهذا السبب تقدمت باستقالتي من الحزب الذي كنت أحد مؤسسيه ، على أن أوضح السبب وراء هذا القرار بالتفصيل في وقت لاحق”.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية اليوم الإثنين أن فراط، وهو أحد كبار السياسيين المحترمين من ذوي الأصول الكردية، كان عضوًا بالبرلمان ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية فيما مضى، وقد أعلن مؤخرًا أنه سيصوت لصالح مرشح حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر عقد جولتها الأولى في العاشر من أغسطس.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا