المالكى والمعلم يبحثان تطورات الأزمة السورية وتداعياتها على المنطقة

بحث رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى مع وزير الخارجية السورى وليد المعلم اليوم الأحد تطورات الأزمة السورية وتداعياتها على دول المنطقة.

وكان وزير الخارجية السورى وليد المعلم وصل إلى بغداد صباح اليوم، الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث الأزمة السورية، وذكر بيان لرئاسة الوزراء العراقية أن المالكى استقبل المعلم فى مكتبه ببغداد وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأزمة السورية وتداعياتها على دول المنطقة لاسيما الدول المجاورة لسوريا.

وجدد رئيس الوزراء العراقى خلال اللقاء تأكيده على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة عبر الحوار وتجنب الحل العسكرى الذى وصفه بأنه طريق مسدود، ورحب بقرار الحكومة السورية المشاركة فى مؤتمر جنيف.

وقال المالكى، بحسب البيان، إن العراق مع أى جهد إقليمى أو دولى لإيجاد حل سياسى لما تعانى منه سورية حاليا، وإن العراق مستعد للقيام بكل ما من شانه تخفيف المعاناة عن الشعب السورى الشقيق.