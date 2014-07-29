سعود المعلا يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الفطر السعيد صباح أمس بمسجد الشيخ زايد في مدينة أم القيوين.

وأدى الصلاة الى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وعقب الصلاة استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين بقصر سموه وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد ام القيوين جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وأدى صلاة عيد الفطر السعيد الى جانب سموهما الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الاميري والشيخ محمد بن راشد المعلا رئيس دائرة المتاحف والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الاراضي والاملاك والشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ام القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس امناء جائزة راشد بن احمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الاسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس امناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للاعمال الخيرية والانسانية والمهندس الشيخ احمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعددا من الشيوخ والمسؤولين.

وأم المصلين فضيلة الشيخ محمد ابراهيم حميد الذي أكد أهمية هذا اليوم فى زيارة الاقارب والارحام لما فيه من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس.

ودعا الشيخ محمد ابراهيم الى تجديد أواصر الحب بين الاصدقاء والتراحم بين الاقرباء والتعاون بين الناس جميعا.. ففي العيد تتقارب القلوب على المودة وتجتمع على الالفة وتتناسى ذو النفوس الطيبة أضغانهم فيجتمعون بعد افتراق ويتصافحون بعد انقباض.

وقال ان هذا العيد يوم فرح وسرور يظهر فيه البشر والحبور ويتجمل فيه المسلم بأحسن الملابس والعيد مظهر من شعائر العبودية لله تعالى يأتى تتويجا لعبادة الصوم التي من ابرز مدلولاتها الولادة الجديدة للمسلم بلا آثام ولا خطايا.

ودعا الشيخ إبراهيم أن يوفق الله تعالى قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، وأن يؤيد إخوانه حكام الامارات وولي عهده الأمين.

تهاني

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من اصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وضباط القيادة العامة لشرطة ام القيوين والادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب وادارة الدفاع المدني وأطباء منطقة ام القيوين الطبية والمواطنين وابناء القبائل وابناء الجاليات العربية والاسلامية والاجنبية الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات، متمنين لسموه الصحة والعافية ولشعب الامارات التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للدولة.

وتقبل صاحب السمو التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة وحمد بن عبد الرحمن المدفع أمين عام المجلس الاعلى للاتحاد بوزارة شؤون الرئاسة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

سفراء

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من عدد من سفراء الدولة بالخارج وشيوخ وأبناء القبائل والمواطنين ورجال الاعمال والتجار ومديري البنوك والشركات والمؤسسات العاملة وابناء الجاليات العربية والاسلامية والاجنبية، داعين لسموه بالصحة والعافية وان يعيد الله هذه المناسبة على سموه باليمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ حميد بن احمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الاميري والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن احمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الاسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للاعمال الخيرية والانسانية والمهندس الشيخ احمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.