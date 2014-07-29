استشهاد مصابين فلسطينيين أثناء العلاج فى مستشفيات مصر

استشهد مصابان فلسطينيان أثناء تلقيهما العلاج فى المستشفيات المصرية متأثرين بإصابتهما جراء الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد مصدر طبي – فى تصريح له اليوم الثلاثاء – إن المصاب الأول هو “محمد أحمد صيام – طفل – 6 سنوات”، وكان قد أصيب بانفجار فى الرئة اليمنى، والمصابة الثانية هي “عزة عبد الكريم عبد الرحمن – 46 عامًا”، وكانت مصابة بطلق نارى فى العمود الفقرى.

وأضاف المصدر الطبى أن المصابين قد وصلا فى وقت سابق للعلاج فى المستشفيات المصرية إلا أنهما توفيا متأثرين بإصابتهما، وتم نقل جثتيهما إلى قطاع غزة لدفنها فى مقابر أسرتيهما هناك.

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