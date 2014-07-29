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مصر تدين استهداف إسرائيل للأطفال والنساء في غزة

  • مصر
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أكدت القاهرة أنها تتابع بقلق بالغ استمرار استهداف المدنيين خاصة الشيوخ والنساء والأطفال في قطاع غزة، مستنكرة الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة من جانب اسرائيل ضد الأبرياء في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها «إن تدين بأقصي العبارات حادثي قصف احد المنتزهات في مخيم الشاطئ ومجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة الامر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء من بينهم استشهاد اكثر من 10 أطفال فلسطينيين، وتدين أيضاً كافة أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء».

وجددت جمهورية مصر العربية التأكيد علي ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع بعدم استهداف المدنيين، وتكرر مطالبتها بالالتزام الكامل بالهدنة الانسانية التى سبق ان طرحتها مصر وجدد المطالبة بها مجلس الامن الدولي في بيانه الرئاسي فجر الثلاثاء وكررها سكرتير عام الأمم المتحدة، بما يمهد لبدء مفاوضات بين الأطراف المعنية تفضي لوقف دائم لإطلاق النار استنادا الي المبادرة المصرية باعتبارها السبيل الوحيد لصيانة ارواح المدنيين وحقن دماء الأبرياء ورفع الحصار عن قطاع غزة، وذلك بما يسمح للشعب الفلسطينى الشقيق من تحقيق تطلعاته المشروعة في ظل دولة مستقلة يتمتع في ظلها من العيش الآمن والتمتع بالكرامة الانسانية.

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