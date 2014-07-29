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الرى: "المركزى للمحاسبات" وافق على تعيين 769 مهندسا بقطاعات الوزارة"

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الرى: "المركزى للمحاسبات" وافق على تعيين 769 مهندسا بقطاعات الوزارة" الرى: "المركزى للمحاسبات" وافق على تعيين 769 مهندسا بقطاعات الوزارة"

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، قرار تعيين لـ769 مهندسا لتخصصات "مدنى – ميكانيكا وكهرباء- كيمياء"، بناء على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وتم توزيعهم على مختلف قطاعات الوزارة، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى ضخ دماء جديدة بالوزارة لتطوير وتحسين العمل.

وأوضح "مغازى"، فى تصريحات صحفية، أنه تم فى وقت سابق الإعلان عن شغل وظائف هندسية بالوزارة، وتقدم لشغل الوظيفة نحو 18 ألف خضعوا لاختبارات تحريرية وشفوية، مشيرا الى تثبيت (43) من العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ضمن نسبة الـ 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار تحسين أوضاع العاملين من أبناء الوزارة بمختلف الأجهزة والقطاعات التابعة.


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