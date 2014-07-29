ليبيا تتفق مع إيطاليا على إرسال 7 طائرات لـ«إطفاء حريق مستودعات البريقة»

ذكر موقع الحكومة الليبية الرسمي، الثلاثاء، أنها تمكنت من الاتفاق والتنسيق مع نظيرتها الإيطالية وشركة إيني للنفط والغاز على إرسال 7 طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق مع أطقم فنية لمساعدة فرق الإطفاء المحلية في السيطرة على الحرائق المندلعة حتى الآن في مستودعات البريقة بطريق المطار.

وسبب الحريق إصابة قصف صاروخي استهدف خزانين نفط، ما أدى إلى اشتعالهما.

وأضافت الحكومة أنه «في هذا الإطار تجدد الحكومة الليبية مناشدتها لكل الأطراف التوقف عن الاشتباكات، حتى تستطيع هذه الفرق والطائرات المساهمة بكل نجاح في القضاء على الحرائق بأقصى سرعة».

كما تطالب «الجميع بالحفاظ على ممتلكات وبيوت المواطنين، الذين سبق وأخلوا بيوتهم، حفاظًا على أرواحهم، حيث وردت أخبار بتعرض بعضها للاعتداء والسرقة».