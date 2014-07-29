ليبيا وإيطاليا وشركة إينيى للنفط يتفقون على إرسال 7 طائرات لإطفاء حريق مستودعات البريقة

ذكر موقع الحكومة الليبية الرسمي اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة المؤقتة تمكنت من الاتفاق والتنسيق مع نظيرتها الإيطالية وشركة إيني للنفط والغاز على إرسال سبع طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق مع أطقم فنية لمساعدة فرق الإطفاء المحلية في السيطرة على الحرائق المندلعة في مستودعات البريقة بطريق المطار منذ ألليلة الماضية حتى الآن جراء إصابة خزانين نفط جراء قصف صاروخي ،ما ادى إلي اشتعالهما .

وأضافت الحكومة أنه في هذا الإطار تجدد الحكومة الليبية مناشدتها لكل الأطراف التوقف عن الاشتباكات حتى تستطيع هذه الفرق والطائرات المساهمة بكل نجاح في القضاء على الحرائق بأقصى سرعة، كما تطالب الجميع بالحفاظ على ممتلكات وبيوت المواطنين الذين سبق وأخلوا بيوتهم حفاظاً على أرواحهم حيث وردت أخبار بتعرض بعضها للاعتداء والسرقة.

وكانت الحكومة الليبية قد ناشدت في وقت سابق من اليوم كافة الأطراف بالتوقف فوراً عن إطلاق النار حيث أصبح الوضع مأساوياً بطريق المطار بعد اندلاع النيران في خزانيين للمشتقات النفطية مما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية يصعب التكهن بعواقبها، وحملت الحكومة المسؤلية الجنائية والأخلاقية كاملة لهذه الأطراف التي مازالت متمادية في غَيِّها وعدم امتثالها لكافة الجهود المبذولة لوقف القتال.

ويتعرض مطار طرابلس الدولي منذ أسبوعين ، إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه وقوات غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعض من ثوار مصراتة ومدن الغرب الليبي، في محاولة لإخراج الزنتان من المطار الذي يقومون بتأمينه منذ تحرير طرابلس في أغسطس .2011 من قوات القذافي.

وتسببت الاشتباكات المسلحة ، في توقف مطار طرابلس الدولي عن العمل تماما ، وكبدت خسائر الملاحة الجوية والمطار بنحو 2 مليار دولار.

> أ ش أ