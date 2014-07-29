أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ليبيا وإيطاليا وشركة إينيى للنفط يتفقون على إرسال 7 طائرات لإطفاء حريق مستودعات البريقة

Google+ Print
ليبيا وإيطاليا وشركة إينيى للنفط يتفقون على إرسال 7 طائرات لإطفاء حريق مستودعات البريقة ليبيا وإيطاليا وشركة إينيى للنفط يتفقون على إرسال 7 طائرات لإطفاء حريق مستودعات البريقة

ذكر موقع الليبية الرسمي اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة المؤقتة تمكنت من الاتفاق والتنسيق مع نظيرتها الإيطالية وشركة إيني للنفط والغاز على إرسال سبع طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق مع أطقم فنية لمساعدة فرق الإطفاء المحلية في السيطرة على الحرائق المندلعة في مستودعات البريقة بطريق المطار منذ ألليلة الماضية حتى الآن جراء إصابة خزانين نفط جراء قصف صاروخي ،ما ادى إلي اشتعالهما .

وأضافت الحكومة أنه في هذا الإطار تجدد الحكومة الليبية مناشدتها لكل الأطراف التوقف عن الاشتباكات حتى تستطيع هذه الفرق والطائرات المساهمة بكل نجاح في القضاء على الحرائق بأقصى سرعة، كما تطالب الجميع بالحفاظ على ممتلكات وبيوت المواطنين الذين سبق وأخلوا بيوتهم حفاظاً على أرواحهم حيث وردت أخبار بتعرض بعضها للاعتداء والسرقة.

وكانت الحكومة الليبية قد ناشدت في وقت سابق من اليوم كافة الأطراف بالتوقف فوراً عن إطلاق النار حيث أصبح الوضع مأساوياً بطريق المطار بعد اندلاع النيران في خزانيين للمشتقات النفطية مما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية يصعب التكهن بعواقبها، وحملت الحكومة المسؤلية الجنائية والأخلاقية كاملة لهذه الأطراف التي مازالت متمادية في غَيِّها وعدم امتثالها لكافة الجهود المبذولة لوقف القتال.

ويتعرض مطار طرابلس الدولي منذ أسبوعين ، إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه وقوات غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعض من ثوار مصراتة ومدن الغرب الليبي، في محاولة لإخراج الزنتان من المطار الذي يقومون بتأمينه منذ تحرير طرابلس في أغسطس .2011 من قوات القذافي.

وتسببت الاشتباكات المسلحة ، في توقف مطار طرابلس الدولي عن العمل تماما ، وكبدت خسائر الملاحة الجوية والمطار بنحو 2 مليار دولار.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي