قاضٍ في نيويورك لم يعرف من هي "ريهانا"

ليس بالضرورة أن يعرفك الجميع إن كنت نجما عالمياً.وهذا ما حصل مع نجمة البوب العالمية Rihanna ، التي باعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها خلال حياتها الفنية القصيرة نسبياً.

فالقاضي المتمرس أبراهام كلوت الذي يحكم بالدعوى المقدمة من النجمة على متحرش يدعى كيفين ماكغلين، لم يكن يملك أدنى فكرة من هي Rihanna أو ماذا تفعل. فكانت ردة فعله بكل بساطة عند تقديم المتهم إليه.. "من؟"

وقد حضر ماكغلين إلى قاعة المحكمة بعد أن رفعت عليه Rihanna دعوى بالملاحقة وأخرى بالتحرش، إضافة إلى شكوى ضده بسبب تهديدات أرسلها في أربع رسائل مكتوبة إلى شقتها في نيويورك.

ماكغلين، الذي اتهم Rihanna وصديقها Jay Z بسرقة أغراضه، سيعود إلى المحكمة في 2 أيلول/سبتمبر لمحاكمة ثانية، إلا إذا أثبت تقييمه النفسي أنّه غير قابل للمحاكمة الطبيعية، فسيذهب قبل ذلك إلى مركز لإعادة التأهيل.