إليسا تحتفل بإصدار ألبومها الجديد في الأسواق

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا مع أصدقائها بإصدار ألبومها الجديد "حالة حب"، حيث نشرت الفنانة عبر صفحتها الخاصة بموقع "الفيس بوك" صوراً تجمعها بهم وهم يحملون نسخة من الألبوم.

كما نشرت الفنانة صوراً لمجموعة من معجبيها وهم يحملون نُسخ من ألبومها أثناء تواجدهم في نقاط البيع، وأرفقتهم بتعليق دعت فيه الجميع إلى شراء الألبوم.

وفي السياق نفسه تلقّت إليسا قالب حلوى من إحدى معجباتها للتهنئة بإصدار الألبوم، حيث كُتب عليه "حالة حب. إليسا".

يذكر أن الفنانة اللبنانية كانت قد سوّقت لألبومها الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صوراً لها من وحي أغاني الألبوم، وذلك قبل إصداره في الأسواق.