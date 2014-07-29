أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إليسا تحتفل بإصدار ألبومها الجديد في الأسواق

Google+ Print
إليسا تحتفل بإصدار ألبومها الجديد في الأسواق إليسا تحتفل بإصدار ألبومها الجديد في الأسواق

الإثنين 28-07-2014 23:50

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا مع أصدقائها بإصدار ألبومها الجديد "حالة حب"، حيث نشرت الفنانة عبر صفحتها الخاصة بموقع "الفيس بوك" صوراً تجمعها بهم وهم يحملون نسخة من الألبوم.

كما نشرت الفنانة صوراً لمجموعة من معجبيها وهم يحملون نُسخ من ألبومها أثناء تواجدهم في نقاط البيع، وأرفقتهم بتعليق دعت فيه الجميع إلى شراء الألبوم.

وفي السياق نفسه تلقّت إليسا قالب حلوى من إحدى معجباتها للتهنئة بإصدار الألبوم، حيث كُتب عليه "حالة حب. إليسا".

يذكر أن الفنانة اللبنانية كانت قد سوّقت لألبومها الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صوراً لها من وحي أغاني الألبوم، وذلك قبل إصداره في الأسواق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي