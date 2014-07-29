مهند في لوس أنجلوس لحضور حفل زفاف بيرين سات ثاني أيام العيد

بدأ المشاهير الأتراك في التوافد إلى لوس أنجلوس لحضور حفل الثنائي الفني الممثلة بيرين سات الشهيرة بسمر وخطيبها المغني كينان دوغلو الذي سيقام غداً الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك،وكان أول الواصلين صديقة العروس المقربة الممثلة بيلتشيم بيلغين الشهيرة بدانة التي ستشهد على عقد القران مع زوجها المخرج يلماز أردوغان،وصديق العروسين المقرب جداً كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند وحبيبته الجديدة مصممة الأزياء باشاك ديزير والسيناريست أيجي يونينتش ،والتقطوا صوراً تذكارية في حفل ليلة الحنة التي استمرت لوقت متأخر ليلاً.