سعود بن صقر يستقبل جموع المهنئين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر خزام صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة من أصحاب السمو الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، الذين قدموا التهنئة بعيد الفطر المبارك.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تهاني العيد من ضباط الشرطة بقيادة العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة وضباط مجموعة الحرس المحلي بقيادة العميد ركن عمران سليمان سالم الشميلي قائد مجموعة الحرس المحلي وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية المقيمة.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك رئيس المنطقة الحرة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ.

مصلى العيد

وكان قد أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك رئيس المنطقة الحرة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

فضائل

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، الذي تناول في خطبته المعاني الجميلة التي يحملها شهر رمضان المبارك.. واصفاً الشهر الفضيل بأنه يمثل أعظم فرصة للكسب المبرور والعمل الصالح.. شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.. متناولاً في خطبته بعض الدروس والعظات الكثيرة والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف، والتي يجب أن يتمسك بها كل مسلم حتى يعم الخير وتسود المحبة.

وأكد الشيخ أحمد محمد الشحي في خطبته أهمية دور المرأة في بناء المجتمع وحسن المعاملة لما في ذلك من توادّ وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس والتمسك بكتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على الصلاة وقراءة القرآن والاعتزاز بكتاب الله، واتخاذه هداية ومنهجاً ودستوراً وتشريعاً وسلوكاً مع التحلّي بآداب الدين والتعاون على البر والتقوى.

دعاء

وتوجه في ختام الخطبة بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو الشيوخ أولياء العهود، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وترحم على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.

وبعد الانتهاء من أداء الصلاة والخطبة تبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالعيد السعيد مع الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين.