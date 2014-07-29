إيران تلتقي كبار قادة حماس وتؤكد ضرورة أن يتضمن وقف إطلاق النار رفع الحصار عن غزة

أكدت إيران ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة في أي خطوة لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الإثنين مع کل من رئيس المکتب السياسي لحرکة حماس خالد مشعل والأمين العام لحرکة الجهاد الاسلامي رمضان عبدالله شلح للتهنئة بعيد الفطر، بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

وأضاف ظريف “: يجب الاخذ بنظر الاعتبار في أي خطوة لوقف اطلاق النار موضوع رفع الحصار عن غزة کمبدأ هام وضمان عدم تکرار هجمات الکيان الصهيوني”.

وجدد الوزير الايراني تعاطف بلاده حکومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني سيما اهالي غزة الذين تعرضوا خلال الاسابيع الاخيرة لهجمات واعتداءات “صهيونية” مؤکدا ضرورة مواصلة المتابعة السياسية والقانونية وممارسة الضغوط الدولية علي “الکيان الصهيوني” لوقف جرائمه في قطاع غزة.

واشار ظريف الي اغلاق طرق توصيل المساعدات الانسانية الي اهالي غزة معربا عن امله بفتح الممرات علي وجه السرعة لتوصيل المساعدات الصحية والدوائية ومعالجة الجرحي في غزة.

من جانبهما،اعرب مشعل و شلح في الاتصالات الهاتفية اعن شکرهما للمساعي الدبلوماسية التي تقوم بها إيران بشان متابعة الاوضاع الانسانية الجارية في غزة.

يذكر ان اسرائيل تشن منذ السابع من الشهر الجاري عملية الجرف الصامد ضد قطاع غزة بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية من القطاع.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية ان العملية اسفرت عن مقتل اكثر من 1079 واصابة اكثر من 6470 فيما قتل 48 جنديا اسرائيليا.