فالنسيا يهدف للتأهل إلى دوري الأبطال

إفي - أكد داني باريخو، لاعب وسط فالنسيا الإسباني، اليوم أن الهدف الرئيسي لفريقه في الموسم المقبل هو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وصرح اللاعب في مؤتمر صحفي من عاصمة تشيلي، حيث سيخوض الخفافيش مباراة ودية غدا أمام فريق أونيفرسيداد كاتوليكا "نحن أحد الأندية الكبرى في إسبانيا، وهدفنا الوحيد والرئيسي هو التأهل لدوري الأبطال".

وشهد النادي مؤخرا أشهر من عدم الاستقرار، بعد شرائه من قبل رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم، وتغيير إدارته الفنية وعناصر الفريق.

لكن رغم هذا، عاد باريخو (25 عاما) ليؤكد أن الفريق "قوي للغاية، ويمتلك طموحا كبيرا" للقيام بدور جيد في الليجا الإسبانية، التي ستنطلق في غضون شهر.

وأضاف لاعب الوسط الإسباني السابق لريال مدريد "فالنسيا يستحق التواجد على الأقل في دوري الأبطال بجميع المواسم".

واحتل فالنسيا الموسم الماضي المركز الثامن، ليفشل في الصعود لأي من بطولتي التشامبيونز ليج أو دوري أوروبا.