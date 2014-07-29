أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فالنسيا يهدف للتأهل إلى دوري الأبطال

Google+ Print
فالنسيا يهدف للتأهل إلى دوري الأبطال فالنسيا يهدف للتأهل إلى دوري الأبطال

إفي - أكد داني باريخو، لاعب وسط فالنسيا الإسباني، اليوم أن الهدف الرئيسي لفريقه في الموسم المقبل هو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وصرح اللاعب في مؤتمر صحفي من عاصمة تشيلي، حيث سيخوض الخفافيش مباراة ودية غدا أمام فريق أونيفرسيداد كاتوليكا "نحن أحد الأندية الكبرى في إسبانيا، وهدفنا الوحيد والرئيسي هو التأهل لدوري الأبطال".

وشهد النادي مؤخرا أشهر من عدم الاستقرار، بعد شرائه من قبل رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم، وتغيير إدارته الفنية وعناصر الفريق.

لكن رغم هذا، عاد باريخو (25 عاما) ليؤكد أن الفريق "قوي للغاية، ويمتلك طموحا كبيرا" للقيام بدور جيد في الليجا الإسبانية، التي ستنطلق في غضون شهر.

وأضاف لاعب الوسط الإسباني السابق لريال مدريد "فالنسيا يستحق التواجد على الأقل في دوري الأبطال بجميع المواسم".

واحتل فالنسيا الموسم الماضي المركز الثامن، ليفشل في الصعود لأي من بطولتي التشامبيونز ليج أو دوري أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع