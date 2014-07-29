برشلونة يجري مرانه الأول في إنجلترا بمشاركة 25 لاعبا

إفي - بعد ساعات من وصولها، أجرت بعثة نادي برشلونة الإسباني مرانها الأول بإنجلترا بمشاركة 25 لاعبا، بعد أن عاد أليكس سونج إلى برشلونة نتيجة مشكلة أسرية.

وتعد هذه الحصة التدريبية الأولى من أصل تسعة يخوضها لاعبو البرسا في منشآت الاتحاد الإنجليزي في نوتنجهام وبيرمنجام وستافورد خلال معسكره في إنجلترا استعدادا للموسم الجديد.

وتضم هذه المنشآت 12 ملعبا لكرة القدم، أحدها مغطى بعشب صناعي، ومركزا للطب الرياضي وفندق يتألف من 228 غرفة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يقيم فيها برشلونة معسكره في إنجلترا استعدادا للموسم الجديد، بعد أعوام 1998 و2001 و2009.

وبدأ البرسا جولاته الخارجية استعدادا للموسم الجديد في 1973 عندما أقام معسكرا في بابيندهال بهولندا بقيادة رينوس مايكلز.