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مدرب كوستاريكا: تعاقد ريال مدريد مع نافاس يعطيه أفضلية في الكرات الهوائية

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مدرب كوستاريكا: تعاقد ريال مدريد مع نافاس يعطيه أفضلية في الكرات الهوائية مدرب كوستاريكا: تعاقد ريال مدريد مع نافاس يعطيه أفضلية في الكرات الهوائية

أكد مدرب حراس مرمى الكوستاريكي لويس جابيلو كونيخو أن انتقال الحارس كيلور نافاس الوشيك إلى ريال مدريد من شأنه أن يعطي الميرينجي الأفضلية في الكرات الهوائية.

وقال كونيخو لـ(إفي) "بانتقال كيلور إلى ريال مدريد سيكون لديه حارس يتمتع بقدرات مشابهة لتلك التي تمتع بها إيكر كاسياس، وهي اليقظة وسرعة رد الفعل، كما أنهم سيكون لهم الأفضلية في الكرات الهوائية فضلا عن مهاراته بقدميه على حد سواء".

وأكد أن اهتمام النادي الإسباني بضم نافاس يملأه "بسعادة كبيرة"، وذلك رغم عدم وجود اعلان رسمي بشأن انضمام الحارس إلى الميرينجي.

وأوضح "اذا أبرمت صفقة انتقاله سنشعر بسعادة كبيرة. لديه كل المقومات لتحقيق ما يصبو إليه دون أي عوائق".

وعن المنافسة التي سيواجهها مع دييجو لوبيز أو كاسياس، قال إن نافاس يتمتع بقدرة كبيرة على التنافس.

كان كونيخو قد كشف قبل يومين وقوع مشادات بين نافاس والمدرب السابق لمنتخب كوستاريكا خورخي لويس بينتو، لكنه رفض الحديث عنها اليوم، مشيرا "لن أقول شيئا آخر عن السيد (بينتو). لن أجيب عن شيء".

وأكد، في تصريحات لصحيفة (لاناسيون) المحلية "اذا كان بمقدور بينتو ابعاد كيلو نافاس من المنتخب، كان سيفعل ذلك".

وأشار "كيلور جاء وهو يعاني من التهاب في وتر أكيليس. وصل الحقد الذي يكنه لكيلور لدرجة أنه كان يلزمه بالتدرب. كان علي التدخل واستدعاء الطبيب أدريان جوتيريز كي يبلغه أنه لا يمكن أن يتدرب، ومن ثم خرس".

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فيديو اليوم السابع

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