أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدينيو يرحل عن أتلتيكو مينيرو

Google+ Print
رونالدينيو يرحل عن أتلتيكو مينيرو رونالدينيو يرحل عن أتلتيكو مينيرو

توصل البرازيلي رونالدينيو اليوم لاتفاق لفسخ تعاقده مع أتلتيكو مينيرو في ظل شائعات عن تلقيه عروض من عدة أندية، إلا أنه لم يعلن بعد عن وجهته المقبلة.

وتم التوصل لاتفاق بشأن فسخ تعاقد اللاعب (34 عاما) والذي ينتهي بنهاية العام الجاري خلال اجتماع عقد اليوم بين رئيس النادي ألكسندر كليل ووكيل أعمال اللاعب وشقيقه روبرتو أسيس، وفقا لما أفاد به أتلتيكو.

وقال أتلتيكو، في بيان صادر عنه، "في الاجتماع مع أسيس في منزل ألكسندر كليل تم الاتفاق على فسخ التعاقد. ومن المقرر أن يعقد اللاعب مؤتمرا صحفيا الأربعاء في مدينة جايو مع الرئيس".

ومن المقرر أن يودع رونالدينيو جماهير النادي البرازيلي خلال المؤتمر، وكذلك الكشف عن تفاصيل لاتفاق، الذي لا يتحمل بموجبه أي من الجانبين أي أعباء مالية، قد يكشف فيه عن وجهته المقبلة.

ويأتي الإعلان عن فسخ التعاقد في ظل شائعات بشأن رحيل النادي وتلقيه عروض من الأندية.

كان اللاعب قد أكد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "سارت هذه الشراكة على نحو جيد للغاية. الجالو (أتلتيكو مينيرو) سيظل دائما في قلبي".

وخلال العامين اللذين أمضاهما في صفوف أتلتيكو مينيرو، فازا بثلاثة ألقاب، بينها كأس ليبرتادوريس العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع