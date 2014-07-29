رونالدينيو يرحل عن أتلتيكو مينيرو

توصل البرازيلي رونالدينيو اليوم لاتفاق لفسخ تعاقده مع أتلتيكو مينيرو في ظل شائعات عن تلقيه عروض من عدة أندية، إلا أنه لم يعلن بعد عن وجهته المقبلة.

وتم التوصل لاتفاق بشأن فسخ تعاقد اللاعب (34 عاما) والذي ينتهي بنهاية العام الجاري خلال اجتماع عقد اليوم بين رئيس النادي ألكسندر كليل ووكيل أعمال اللاعب وشقيقه روبرتو أسيس، وفقا لما أفاد به أتلتيكو.

وقال أتلتيكو، في بيان صادر عنه، "في الاجتماع مع أسيس في منزل ألكسندر كليل تم الاتفاق على فسخ التعاقد. ومن المقرر أن يعقد اللاعب مؤتمرا صحفيا الأربعاء في مدينة جايو مع الرئيس".

ومن المقرر أن يودع رونالدينيو جماهير النادي البرازيلي خلال المؤتمر، وكذلك الكشف عن تفاصيل لاتفاق، الذي لا يتحمل بموجبه أي من الجانبين أي أعباء مالية، قد يكشف فيه عن وجهته المقبلة.

ويأتي الإعلان عن فسخ التعاقد في ظل شائعات بشأن رحيل النادي وتلقيه عروض من الأندية.

كان اللاعب قد أكد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "سارت هذه الشراكة على نحو جيد للغاية. الجالو (أتلتيكو مينيرو) سيظل دائما في قلبي".

وخلال العامين اللذين أمضاهما في صفوف أتلتيكو مينيرو، فازا بثلاثة ألقاب، بينها كأس ليبرتادوريس العام الماضي.