العوامية: إطلاق 10 مبادرات شبابية تطوعية لم تستثن العمال الأجانب

شدد مسؤولون في اللجنة الشبابية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف على المبادرات الشبابية التطوعية الخدمية لم تستثنِ العمال الأجانب، إذ قدمت لهم فعاليات خاصة، مثل توزيع الماء ومساعدة عمال النظافة على التنظيف، موضحين بأن كل تلك التحركات تأتي لخدمة الوطن والمجتمع وتعزز روح التكافل الاجتماعي، مؤكدين ل"الرياض" على أن اللجنة أطلقت 10 مبادرات خلال العام الماضي، وأقامت اللجنة حفلها السنوي مساء أول من أمس، إذ حضرته شخصيات اجتماعية ودينية من بلدة العوامية.

وعن عمل اللجنة التي تنشط في الجوانب التطوعية الخدمية والاجتماعية ذكر أعضاء اللجنة بأن التحركات التطوعية التي تقوم بها اللجنة الشبابية تأتي لتطوير ورعاية أكبر قدر ممكن من الموهوبين لتقديم خدمة مجتمعية بأسلوب مبدع ومؤثر على مستوى المنطقة، مشيرين إلى أنها تضمنت حملة تهيئة المرافق العامة، أقامت الدورات التدريبية لمؤسسات المجتمع، انشاء قواعد استاندات إعلانات حملة وردة يتيم، مهرجان التنمية التشجيعي للمواهب، تكريم رواد المساجد الصغار، اطلاق برنامج يوتيوبي، تخطيط المواقف العامة، وشدد مداخلون في كلماتهم، منهم الشيخ علي الموسى على أهمية دور الشباب في تنمية مجتمعهم، إذ أثنى على تجربة اللجنة التي تقدم الخدمات للمجتمع، ما يخدم الوطن ويعزز روح التعاون المجتمعي.

وقدمت اللجنة عرضاً مرئياً لنشاطاتها، فيما قدم عضو اللجنة حسن آل زايد تعريفاً باللجنة ومشاريعها، وقدم عضو اللجنة عباس ال ربيع عرض الاعمال المستقبلية لها، وقال المشرف الاعلامي في اللجنة علي المفتاح: "إن اللجنة الشبابية العوامية الاهلية تسعى إلى تطوير ورعاية أكبر قدر ممكن من الموهوبين لتقديم خدمة مجتمعية بأسلوب مبدع ومؤثر على مستوى المنطقة"، مشيرا إلى أن اللجنة تأسست العام الماضي. وأضاف "إن اللجنة شكلت 8 لجان لتحقيق الاهداف المرسومة للجنة الشبابية، منها اللجنة الثقافية، لجنة التنظيم، فريق التغطيات والمصورين، لجنة المسرح، اللجنة الرياضية، لجنة الاعلام والعلاقات العامة، اللجنة المالية وتابع "ان اللجنة نظمت العديد من الفعاليات، منها حملة السقاية المحمدية تحت شعار كلنا أبناء آدم التي استفاد منها عمال أجانب، حملة في صالوني مكتبة، بالإضافة عدد من المشاركات تمثلت في تنظيم حملة التبرع بالدم، تنظيم مهرجان النخلة الذي افتتحه محافظ القطيف خالد الصفيان، ومساعدة الجمعية الخيرية، ونادي السلام في تنظيم فعالياتهم، وحملة اراك بوضوح".