7 جمعيات إنسانية وخيرية تشارك في احتفالات عيد الرياض

تشارك 7 جمعيات إنسانية وخيرية في احتفالات عيد الفطر المبارك التي تنظمها أمانة منطقة الرياض وتشمل 28 موقعاً من بينها 3 مواقع تشهد فعاليات ترفيهية للمكفوفين والصم.

فقد خصصت أمانة منطقة الرياض لأول مرة موقع الكلية التقنية لإقامة فعاليات خاصة بالمكفوفين من بينها تقديم مقاطع تمثيلية ومنلوجات إنشادية ومسابقات للعوائل، وذلك بمشاركة جمعية المكفوفين الخيرية "كفيف".

كما تستضيف مدارس دار العلوم خلال أيام عيد الفطر المبارك العرض المسرحي الكوميدي "غريب" الذي تنظمه أمانة الرياض يقوم ببطولته عدد من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك ضمن فعاليات برنامج أمانة منطقة الرياض الخاص بالعيد.

وتدور أحداث المسرحية الكوميدية، التي ستعرض في العاشرة مساءً، حول شاب ترك بلاده للدراسة في الخارج وفوجئ عند عودته بطغيان المادة واضمحلال القيم الاجتماعية، وهي بطولة محمد الرياني، وعمار الخالدي، ومحمد المهنا، وإبراهيم المحيا، وأحمد منينة، ومن تأليف محمد عجيم وإخراج خالد الباز.

وعلى مسرح "صوامع الغلال" تُنظم أمانة الرياض مجموعة من الفعاليات التي يشارك بها عدد من الممثلين ذوي الاحتياجات البصرية، وذلك بمشاركة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية "سمعية".

كما يشارك في احتفالات عيد الفطر المبارك كل من جمعية "حركية" ومركز التأهيل الشامل للرجال ومركز التأهيل الشامل للإناث وجمعية أسر التوحد الخيرية وجمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وقد تم تخصيص مقاعد مخصصة لهم في العديد من الفعاليات.

جدير بالذكر أن أمانة منطقة الرياض تنظم ضمن فعالياتها الخاصة باحتفالات عيد الفطر المبارك فعالية إنسانية اعتادت على إقامتها منذ عدة سنوات وهي زيارة المرضى الذين يرقدون في الأسرّة البيضاء ممن حرمهم المرض من متعة المشاركة مع أهلهم وإخوانهم فرحة العيد.

وتشمل هذه الفعالية زيارة عدد من المستشفيات بمشاركة عدد من نجوم الفن والرياضة حيث حددت أمانة منطقة الرياض مستشفيات الملك فيصل التخصصي ومدينة الملك سعود الطبية للزيارة في أول أيام عيد الفطر المبارك، ثم مركز الملك فهد لسرطان الأطفال ومركز الأورام بمستشفى الحرس الوطني للزيارة ثاني أيام العيد، فيما تحدد للزيارة ثالث أيام العيد مستشفى قوى الأمن ومركز الأمير سلمان الاجتماعي.