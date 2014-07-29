أمانة الرياض تخصص فعاليات للأطفال في احتفالات العيد

جهزت أمانة منطقة الرياض عدة مواقع متفرقة لاستقبال مجموعة متنوعة من الفعاليات المخصصة للأطفال خلال احتفالات مدينة الرياض بعيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث تم الاستعداد لتقديم باقة من الأنشطة التي تقيمها وترعاها «الأمانة» وتشمل فقرات مسرحية وعروض بهلوانية وترفيهية بمشاركة الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال، إضافة إلى العديد من المسابقات والألعاب وفقرات الرسم واكتشاف مواهب الأطفال ومسرح العرائس وعروض المهرجين، وذلك انطلاقا من حرص «الأمانة» على حصول الأطفال على نصيب وافر من احتفالات عيد الفطر المبارك في كافة أنحاء مدينة الرياض.

ويشهد مسرح الطفل بحديقة مناخ الملك عبدالعزيز (درة الحدائق) الواقعة على الطريق الدائري الجنوبي لمدينة الرياض طوال أيام عيد الفطر المبارك، العديد من الفقرات والمسابقات تقدمها فرق ترفيهية متخصصة بمشاركة شخصيات كرتونية وعروض بهلوانية ومشاهد مسرحية، بالإضافة إلى ساحة الألعاب التي ستشهد فعاليات للدراجات الهوائية والسيارات الكهربائية بوجود الشخصيات الكرتونية لعمل سباقات بين الأطفال، كما سيتيح للزوار مشاهدة مسرح العرائس، بجانب تخصيص موقع للأطفال مجهز بعدد من الفعاليات التعليمية. وشملت المواقع التي خصصتها أمانة منطقة الرياض لاستقبال فعاليات الأطفال مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الذي سيقدم مسرحية للأطفال، ومسابقات وجوائز للأطفال، كما سيتيح مجموعة من الأركان الفنية والفقرات المتنوعة، وكذلك مركز الملك فهد الثقافي الذي سيستضيف مسرحية (فرحة العيد) للأطفال، بالإضافة إلى أركان فنية وفقرات متنوعة، ومسابقات وجوائز للأطفال، كما سيستقبل مركز الأمير سلمان الاجتماعي الأطفال بمجموعة من الشخصيات الكرتونية والفقرات المتنوعة للأطفال تشمل فقرات وألعاب شعبية وعروض ملكة العاب الخفة ومسابقات ثقافية وترفيهية.

إلى ذلك يقدم متنزه الملك عبدالله بالملز أوبريت مجموعة من الأطفال، كما يستضيف برنامج حي الحائر للاحتفال بعيد الفطر المبارك مجموعة من الأناشيد.

والأهازيج المخصصة للأطفال تقام على مسرح الطفل خلال الاحتفالات بمصاحبة الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال ضمن مجموعة من الفرق الترفيهية التي ستقدم جوائز قيمة للأطفال، فضلاً عن أنشطة لاكتشاف مواهب الأطفال، وبرنامج الأطفال المخترعين، وباقة من عروض المهرجين والألعاب الحركية، وكذلك يقدم برنامج حي النظيم عدد من المسابقات للأطفال.

وفي نفس السياق تستضيف خيمة الأمانة بالملز مسابقة الأمانة للألعاب الإلكترونية "البلاي ستيشن" لفئة الأطفال من عمر 10 - 15 سنة، حيث تنظم أمانة منطقة الرياض وللسنة الثامنة على التوالي مسابقة الألعاب الإلكترونية التي تشمل فعاليات حماسية تنافسية مخصصة للشباب والأطفال على شكل مباريات كرة قدم على جهاز "البلاي ستيشن 4" بنظام خروج المغلوب، إضافة فعالية جديدة "XBOX" ومجموعة من العاب الصوت والضوء، وذلك بجوائز قيمة تتمثل في دراجات نارية وأجهزة حاسب آلي محمول، وأجهزة تلفزيون، وأجهزة ألعاب "بلاي ستيشن.