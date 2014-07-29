أمانة الرياض تطلق تطبيقاً لاحتفالات العيد على الهواتف الذكية

أطلقت أمانة منطقة الرياض تطبيقاً على الهواتف الذكية بنسختيه "الأيفون" و"الأندرويد"، يحمل اسم "احتفالات عيد الفطر المبارك" يساعد مستخدمه على التعرف على كافة المعلومات الخاصة بالاحتفالات التي تنظمها الأمانة.

ويحتوي التطبيق على عرض لجدول بأماكن إقامة الفعاليات وتوقيتها، ويساعد المستفيدين على الوصول إلى كافة الخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني الخاص باحتفالات العيد عن طريق الأيقونات والروابط المبرمجة في التطبيق.

كما يتيح التطبيق تسجيل بيانات مستخدمي التطبيق للدخول ضمن السحب على جوائز الموقع الالكتروني الخاص بالمهرجان الذي أطلقته الأمانة مؤخراً.

وخصصت أمانة الرياض موقعاً إلكترونياً خاصاً بالاحتفالات التي تنظمها في عيد الفطر لهذا العام والذي تتوفر به أخبار العيد، وجدول الاحتفالات، والعديد من الصور الفوتوغرافية ولقطات الفيديو الخاصة بالاحتفالات، وعرض خرائط مواقعها، فضلاً عن بطاقات التهاني والهدايا.

ويوفر الموقع الذي قامت الادارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الالكترونية في الأمانة بإنشائه وتصميمه العديد من المعلومات الخاصة باحتفالات عيد الفطر المبارك إذ يتم من خلاله توفير أخبار العيد، وجدول الاحتفالات، والعديد من الصور الفوتوغرافية، ولقطات الفيديو الخاصة باحتفالات العيد، وعرض خرائط مواقع الاحتفالات، فضلاً عن بطاقات التهاني والهدايا.

ورحبت أمانة منطقة الرياض بتلقي اقتراحات وملاحظات المواطنين والمقيمين التي تستهدف احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث يتيح الموقع لزواره المشاركة بآرائهم عن طريق نموذج الاستبيان الالكتروني والذي يمكنهم من الإدلاء بتعليقاتهم المباشرة تجاه احتفالات العيد، كما وفرت الأمانة جوائز قيمة لمن يدلوا بآرائهم ضمن نموذج الاستبيان كحافز وتشجيع لزوار الموقع الكرام.

واضافت الأمانة كعادتها السنوية في موقع العيد الالكتروني، نموذج تسجيل خاص لزوار الموقع لإضافة بياناتهم ليمكنهم من الدخول في السحب على جوائز الموقع.

وسيتم السحب على تلك الجوائز بعد انتهاء فعاليات العيد، إذ لا يتطلب الدخول في السحب سوى تصفح الموقع والتسجيل من خلال رابط الموقع: eid1435.alriyadh.gov.sa.