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صور.. كارول سماحة تدشن حملة لـ«تطوير العشوائيات»: فقراء مصر كنز

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أطلقت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالتعاون مع مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية احتفالية، الاثنين، حملة تطوير المناطق غير المخططة «العشوائية» في ، بمنطقة منشأة ناصر، جنوب القاهرة.

وشاركت الفنانة كارول سماحة سفيرة النوايا الحسنة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في تدشين الحملة، وأعربت عن سعادتها لزيارتها لمصر، حسب بيانها في صفحتها على «فيس بوك».

وأشارت «كارول» إلى إيمانها بأن «الفن رسالة يحملها الفنان لخدمة وطنه في إطار رد الجميل للناس، الذي دعموه وساندوه وصنعوا شهرته»، كما أشارت «كارول» إلى «العلاقة الوثيقة بين الفن والتنمية وحقوق الإنسان».

وأضافت: «مصر اختارت طريق الانطلاق للإمام والتغير والتطوير، الذي لا يمكن أن ينجح دون تغير وتطوير الواقع الانساني لفقراء مصر، الذين يشكلون الكنز الحقيقي لأي مشروع تطوير ودولة عصرية تنعم بالامن والسلم الاجتماعي».

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