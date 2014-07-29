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إحباط محاولة تسلل 114 شخصًا قادمين من ليبيا

  • مصر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من إحباط محاولة تسلل 114 شخصًا للحدود المصرية الليبية أثناء عودتهم من ليبيا إلى داخل البلاد بمدينة السلوم بطريقة غير مشروعة.

كان مدير أمن مطروح، اللواء العناني حمودة، الاثنين، تلقى إخطارًا بضبط 114 متسللًا من 10 محافظات مصرية بينهم 65 من محافظة المنيا، و16 من سوهاج، و9 من الفيوم، و9 من قنا، و3 من أسيوط، و2 من أسوان، و5 من البحيرة، و1 من القاهرة، و1 من الدقهلية، و1 من بني سويف.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبطهم حال دخولهم إلى البلاد من الجماهيرية الليبية بطريقة غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجاري عرضهم على النيابة العسكرية.

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