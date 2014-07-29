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بالفيديو..الحاجة فاطمة: لم أرد أن يعلم أحد بتبرعى..ومقابلة السيسى مفاجأة لى

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بالفيديو..الحاجة فاطمة: لم أرد أن يعلم أحد بتبرعى..ومقابلة السيسى مفاجأة لى بالفيديو..الحاجة فاطمة: لم أرد أن يعلم أحد بتبرعى..ومقابلة السيسى مفاجأة لى

الحاجة زينب والرئيس السيسى

قال الحاجة زينب مصطفى، التى التقت الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد أن تبرعت بقرط من الذهب كانت تملكه لصندوق تحيا ، إنها لم تكن تريد لأحد أن يعرف بأمر هذا التبرع ولم يجول فى خاطرها أن مثل هذا العمل سوف يؤدى إلى أن تلتقى الرئيس السيسى.

وروت الحاجة فاطمة تفاصيل ما قامت به، حيث ذهبت للبنك للتبرع بقرطها للبنك، فأخبرها موظفو البنك إنهم يقبلون الأموال السائلة فقط ، لذلك ذهبت إلى إحدى محال المصوغات وقامت ببيع القرط بمبلغ 650 جنيه أهدتهم إلى صندوق تحيا مصر.

وأضافت الحاجة فاطمة خلال مقابلة أجرتها معها قناة ONTV لايف من منزلها بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، إن مدير البنك أخبر المحافظ بماقمت به، ووصل الأمر إلى رئيس تحرير جريدة الأخبار، الذى التقى الرئيس السيسى وأخبره بعملى، فقام بالتنسيق مع الرئاسة من أجل ترتيب هذا اللقاء غير المتوقع.

وعن أمنياتها قالت زينب إنها تريد لمصر الخير وأن تظل عامرة وأن يبتعد عنها الإرهاب ، فمصر ذكرها فى كتابه الكريم 5 مرات ، مشيرة إلى أن أمنياتها بسيطة فهى لم تتلق تعليما ولم تدخل مدرسة.

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