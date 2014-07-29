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بالصور.. أطفال ونساء القدس يصلون العيد في «الأقصى» بملابس الحداد

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بالصور.. أطفال ونساء القدس يصلون العيد في «الأقصى» بملابس الحداد بالصور.. أطفال ونساء القدس يصلون العيد في «الأقصى» بملابس الحداد

«الغضب والحزن الشديدين وارتداء الملابس السوداء».. كانت هي الملامح العامة لاحتفال فلسطيني القدس بأول أيام عيد الفطر المبارك، تضامنًا مع أهالي غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

ومن بين المشاهد الملفتة للانتباه هو ظهور أطفال صغيرة ترتدي الملابس السوداء عليها عبارات «كلنا مع غزة» و«غزة تقاوم.. نصركم عيدنا»، «غزة..عيدنا يوم انتصارك»، تضامنًا عما تتعرض له القطاع مع هجمات شرسة من الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الأطفال الصغار بأصابعهم بعلامات النصر، آملين من الله أن يتنصر القطاع خاصة وفلسطين عامة على الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يخلو المشهد من الفتيات والنساء التي ظهرت عليهن علامة الحزن على ما يحدث لأهاليهم وذويهم في القطاع.

ومع انتهاء صلاة العيد بالمسجد الأقصى، سار المئات من المصلين في مسيرة في ساحات المسجد وهم يرددون عبارة «عيد شهيد»، وشعارات مؤيدة للمقاومة في غزة.

وشارك في المسيرات عدد كبير من المصلين الذين تفاعلوا لدى ترديد الهتافات لغزة، ورفعت الأعلام الفلسطينية، وردد المشاركون هتافات: «من الأقصى تحية لغزة الأبية» و«حية للكتائب عز الدين»، «من القدس أعلناها غزة نجمة بسماها»، و«يا شهيد إرتاح إرتاح وإحنا حنواصل كفاح».

كما حمل الأطفال البنادق البلاستيكية ومجسم كرتوني لصاروخ خلال المظاهرة.

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