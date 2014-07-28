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غرق اثنين خلال السباحة بشواطئ مطروح والضبعة

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غرق اثنين خلال السباحة بشواطئ مطروح والضبعة غرق اثنين خلال السباحة بشواطئ مطروح والضبعة

ارشيفية

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح، إخطارًا بمصرع شخصين غرقا أثناء السباحة بشاطئي الضبعة وشاطئ مطروح العام في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتبلغ قسم شرطة مطروح من مستشفي العام بمطروح، بوصول عادل أنور علي 49 سنة  مشرف بشركة أيديال مقيم مساكن أيديال بلوك 6 الشرابية – القاهرة جثة هامدة وبالانتقال وسؤال زوجة المتوفى قررت أنه حال قيام زوجها بالسباحة بمياه البحر بشاطئ مطروح العام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار مما عرضه للغرق و الوفاة.

كما تبلغ قسم شرطة الضبعة من مستشفي الضبعة المركزي، بوصول أشرف حسين مفتاح 27 سنة أعمال حرة مقيم الجفيرة – الضبعة جثة هامدة بالانتقال وسؤال نجل عم المتوفى قرر أنه أثناء قيام نجل عمة بالسباحة بمياه البحر بمنطقة الكيلو 100 بالساحل الشمالي ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار مما أدي الي غرفة.

وتحررت المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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