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خلال العام المقبل…35% من سكان العالم يحملون هاتف ذكي

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خلال العام المقبل…35% من سكان العالم يحملون هاتف ذكي خلال العام المقبل…35% من سكان العالم يحملون هاتف ذكي

هاتف ذكي – آي فون

توقع تقرير حديث، أن يتواصل الإقبال على الهواتف الذكية العام المقبل، ولن ينتهى قبل أن يصل عدد مستخدميها إلى 2.5 مليار مستخدم، أو ما يعادل 35% من تعداد العالم.

وأشار تقرير مؤسسة “ستراتيجي أناليتكس” الأميركية، المتخصصة في أبحاث السوق، إلى أن السبب الرئيسي في انتشار الهواتف الذكية مستقبلا يتمثل في وفرة الهواتف الذكية الرخيصة التي تمكنت من إثبات وجودها في العديد من الأسواق الناشئة حول العالم.

وذكر موقع skynews أن  التقرير تحدث  عن منقطة آسيا والباسيفيكي التي تمتلك أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية، فيما امتازت منطقة أوروبا وأميركا الشمالية بامتلاك مستخدميها لأكبر عدد من الهواتف الذكية الفائقة.

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمي الهواتف الذكية كسر حاجز المليار عام 2012.

وتتماشى توقعات التقرير الأخير نسبيًا مع تقرير آخر لشركة إريكسون السويدية توقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الهواتف الذكية الـ 3 مليارات بنهاية 2015.

 

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