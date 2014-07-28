القسام تننشر تفاصيل مقتل 10 جنود إسرائيليين والفشل في أسر أحد الجنود

نشر الموقع الرسمي لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس،تفاصيل مقتل 10 من قوات العدو الإسرائيلي.

ذكر البيان ، تمكن تشكيلٌ قتاليٌ من قوات النخبة القسامية مكونة من 9 مجاهدين في تمام الساعة 18:45 من مساء اليوم الإثنين غرة شوال 1435هـ الموافق 28-7-2014م من تنفيذ عملية إنزالٍ خلف خطوط العدو، وهاجموا برجًا عسكريًا محصنًا ضخماً تابعًا لكتيبة “ناحل عوز” به عددٌ كبيرٌ من جنود الاحتلال وأجهزوا على جميع من فيه، كما حاولوا أسر أحد الجنود ولكن ظروف الميدان لم تسمح بذلك.

وقد أكد البيان، أنهم تمكنوا من قتل 10 جنودٍ وإصابة آخرين، كما تمكنوا من اغتنام قطعة سلاح من نوع Tavor قصير، وهو السلاح الذي يحمله جنود النخبة الصهاينة_ وتحمل الرقم (438522900X95)، وقد عاد الجميع إلى قواعدهم سالمين.

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت اليوم الإثنين، مسئوليتها عن قتل 10 جنود بجيش الإحتلال الإسرائيلى، والتي جاءت رداً على العدوان ومجازر الاحتلال والتي كان آخرها مجزرة اليوم بحق الأطفال الأبرياء، لتؤكد للاحتلال أن بعد 22 يوماً من معركة العصف المأكول لا زالت بكامل قوتها وعنفوانها.