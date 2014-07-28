الشرطة العراقية تعثر على 15 جثة قتلوا بالرصاص صبيحة عيد الفطر

قالت مصادر أمنية إن الشرطة العراقية عثرت يوم الاثنين على 15 جثة ثلاثة منها لنساء قتلن بطلقات في الرأس في بداية دموية لعطلة عيد الفطر.

وقالت الشرطة ومسعفون إنه في أعمال عنف اخرى انفجرت قنبلتان على جانب الطريق -إحداهما في بغداد والأخرى الى الجنوب الشرقي مباشرة من العاصمة- مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وفي عيد الفطر هذا العام تسيطر على الأجواء حالة من الخوف من المجهول والترقب بينما يضع المقاتلون المتشددون بغداد نصب أعينهم ويتصارع السياسيون العراقيون لتشكيل حكومة تقاسم السلطة قادرة على مواجهة المتشددين.

وسيطر المقاتلون السنة على مساحات من الاراضي في شمال البلاد الشهر الماضي واستفادوا من زملاء لهم في غرب العراق وتراجع الجيش العراقي الذي تلقى تدريبه وتمويله من الولايات المتحدة أمام الهجوم الخاطف.

وتنافس الميليشيات الشيعية الان القوات الحكومية في قدراتها على مواجهة مقاتلي الدولة الاسلامية.

وعادت مشارح المستشفيات في بغداد تمتلئ من جديد بجثث ضحايا القتل لأسباب طائفية كما تزداد حالات الخطف. وأجبر سفك الدماء عددا من العائلات على الهجرة أو النزوح إلى مناطق اخرى يشعرون فيها بأنهم أكثر أمانا.

وذكرت المصادر الأمنية أن الشرطة عثرت على 15 جثة في أماكن متفرقة من العاصمة بينها ثلاث لنساء تتراوح أعمارهن بين 25 و30 عاما عثر عليهن مكبلات وقتلن بطلقات في الرأس على طريقة الاعدامات الميدانية في منطقة صناعية تقع شمالي مدينة الصدر.