«الخارجية»: اتصالات مكثفة لتأمين أرواح المصريين في ليبيا

أكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الاثنين، أن وزارة الخارجية تواصل، بالتنسيق مع الأجهزة المصرية الأمنية، اتصالاتها مع السلطات الليبية المعنية للوقوف والاطمئنان علي أوضاع المصريين المقيمين في ليبيا، خاصة في العاصمة طرابلس في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة بها.

وفي هذا السياق، واصل سفير مصر في ليبيا، اتصالاته مع كبار المسئولين في وزارتي الخارجية والداخلية في ليبيا، الذين أكدوا عدم وجود قتلى مصريين بين ضحايا حادث سقوط صاروخ جراد علي أحد المباني السكنية في منطقة الكريمية في طرابلس، مؤكدين أن الفحص الذي قامت به السلطات الليبية أشار إلي أن الجثث لضحايا من جنسيات عربية وإفريقية من غير المصريين.

وأضاف «عبد العاطي»، أن «وزارة الخارجية تتابع التنسيق مع السلطات الليبية للعمل علي تأمين أرواح المصريين في مناطق الاشتباكات، والعمل علي خروجهم إلي مناطق اكثر أماناً سواء في طرابلس أو بنغازي في ظل وقوع حوادث فردية».

كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطات التونسية لتسهيل إجلاء المصريين الراغبين في العودة بطريق الجو من ليبيا إلي مصر عبر تونس، حيث يتواجد وفد قنصلي مصري علي الجانب التونسي من الحدود مع ليبيا.

وتشترط السلطات التونسية توافر تذكرة سفر صالحة من تونس إلي مصر ومبلغ محدود من المال.