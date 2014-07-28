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إيران تعلن الثلاثاء عيد الفطر.. و”الخامنئي” أمام المصلين

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إيران تعلن الثلاثاء عيد الفطر.. و”الخامنئي” أمام المصلين إيران تعلن الثلاثاء عيد الفطر.. و”الخامنئي” أمام المصلين

الخامينى

أعلنت إيران أن يوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن “آية الله السيد علي الخامنئي” سيؤم المصلين في صلاة العيد في الساعة الثامنة والنصف في مصلى الإمام الخميني.”

وأشارت إلى انه تم ” اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المصلين من مختلف أنحاء طهران إلى المصلى، حيث تم تخصيص 4000 حافلة لهذا الغرض، إضافة إلى خدمات قطارات مترو الأنفاق”.

وأوضحت أن يوم الاثنين هو “المتمم لعدة شهر رمضان المبارك بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الأحد، ليكون يوم غد الثلاثاء عيد الفطر السعيد في البلاد.” وقد أعلنت المملكة العربية وغالبية دول المنطقة أن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

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