أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صاعقة برق تصيب ثمانية على شاطيء بـ”لوس أنجليس”

Google+ Print
صاعقة برق تصيب ثمانية على شاطيء بـ”لوس أنجليس” صاعقة برق تصيب ثمانية على شاطيء بـ”لوس أنجليس”

أرشيفية

قال مسؤولو طواريء في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، إن ثمانية أشخاص أصيبوا منهم إثنان بجروح خطيرة يوم الأحد بعد أن أصابتهم صاعقة برق على شاطيء فينيس بلوس أنجليس ، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقالت كاثرين مان المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجليس، إن الصاعقة وقعت قرب أوشن فرانت ووك التي تواجه المحيط الهادي في نحو الساعة2.15 مساء بالتوقيت المحللي 2115 بتوقيت جرينتش، ولم يعرف مدى شدة الإصابات.

وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، قد توقعت وجود فرصة لعواصف رعدية في المنطقة الأحد.

وتقول الهيئة، إن الانسان يمكن أن يصاب أو يقتل بسبب صواعق البرق إذا أصيب بشكل مباشر أو بعد مرور شحنة البرق من خلال الأرض أو انطلاقها من شيء أطول مثل الأشجار.

ويمكن أن تتراوح الإصابة من توقف القلب وإصابة الجهاز العصبي إلى آلام العضلات والصداع والتشوش الذهني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا