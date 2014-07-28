صاعقة برق تصيب ثمانية على شاطيء بـ”لوس أنجليس”

قال مسؤولو طواريء في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، إن ثمانية أشخاص أصيبوا منهم إثنان بجروح خطيرة يوم الأحد بعد أن أصابتهم صاعقة برق على شاطيء فينيس بلوس أنجليس ، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقالت كاثرين مان المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجليس، إن الصاعقة وقعت قرب أوشن فرانت ووك التي تواجه المحيط الهادي في نحو الساعة2.15 مساء بالتوقيت المحللي 2115 بتوقيت جرينتش، ولم يعرف مدى شدة الإصابات.

وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، قد توقعت وجود فرصة لعواصف رعدية في المنطقة الأحد.

وتقول الهيئة، إن الانسان يمكن أن يصاب أو يقتل بسبب صواعق البرق إذا أصيب بشكل مباشر أو بعد مرور شحنة البرق من خلال الأرض أو انطلاقها من شيء أطول مثل الأشجار.

ويمكن أن تتراوح الإصابة من توقف القلب وإصابة الجهاز العصبي إلى آلام العضلات والصداع والتشوش الذهني.