أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غرفة عمليات الجيزة تستقبل شكاوى المواطنين فى العيد

Google+ Print
غرفة عمليات الجيزة تستقبل شكاوى المواطنين فى العيد غرفة عمليات الجيزة تستقبل شكاوى المواطنين فى العيد

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بدأت عملها اليوم فى استقبال الشكاوى التى يواجهها المواطنون من خلال أرقام 114 و180، وذلك طوال أيام عيد الفطر.

وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة والتنسيق مع الحماية المدنية بوجود أى عنف أو اشتباه فى وجود أجسام غريبة، مشيرا ألى ربط الغرفة الرئيسية وغرف الإحياء والمديريات المختلفة بشبكة اتصال للتنسيق فيما بينهم.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الحدائق فتحت أبوابها من الصباح لاستقبال المواطنين بالإضافة إلى فتح حديقة بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجانا أمام الجمهور طوال أيام عيد الفطر المبارك وفتح حديقة مطار إمبابة لأول مرة أمام المواطنين بإمبابة.


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365