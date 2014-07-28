غرفة عمليات الجيزة تستقبل شكاوى المواطنين فى العيد

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بدأت عملها اليوم فى استقبال الشكاوى التى يواجهها المواطنون من خلال أرقام 114 و180، وذلك طوال أيام عيد الفطر.

وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار 24 ساعة والتنسيق مع الحماية المدنية بوجود أى عنف أو اشتباه فى وجود أجسام غريبة، مشيرا ألى ربط الغرفة الرئيسية وغرف الإحياء والمديريات المختلفة بشبكة اتصال للتنسيق فيما بينهم.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الحدائق فتحت أبوابها من الصباح لاستقبال المواطنين بالإضافة إلى فتح حديقة بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجانا أمام الجمهور طوال أيام عيد الفطر المبارك وفتح حديقة مطار إمبابة لأول مرة أمام المواطنين بإمبابة.