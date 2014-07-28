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ليبريا تغلق معابرها الحدودية للحد من انتشار مرض الأيبولا

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ليبريا تغلق معابرها الحدودية للحد من انتشار مرض الأيبولا ليبريا تغلق معابرها الحدودية للحد من انتشار مرض الأيبولا

أرشيفية

أغلقت ليبيريا أغلب معابرها الحدودية ، للحد من انتشار مرض الايبولا القاتل .

وذكرت تليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية ان سلطات ليبيريا قررت – مع ذلك – الابقاء على مطار منروفيا مفتوحًا، مشيرة الى ان نيجيريا قررت أيضا رفع حالة الاستعداد فى جميع منافذ الدخول الى الدرجة القصوى بعد التأكد من وفاة مواطن ليبيرى بالايبولا بعد وصوله الى نيجيريا يوم الثلاثاء الماضى عبر مطار لاجوس.

وكان نحو 660 شخصا قد لقوا مصرعهم بمرض الايبولا فى منطقة غرب أفريقيا منذ شهر فبراير الماضى ، حيث بدأ المرض فى البداية فى غينيا ثم انتقل منها الى ليبيريا وسيراليون .

تجدر الاشارة إلى أن البشرية لم تتوصل – حتى الان – إلى علاج شاف لمرض الايبولا والذى تبدأ أعراضه بالحمى والتهاب الحلق ثم يبدأ المصاب في القىء والنزيف من الأعضاء الداخلية والخارجية إلى أن ينتهى بالوفاة.

أ ش أ

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