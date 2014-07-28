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3 مستودعات بوتاجاز لتغطية احتياجات المواطنين بكفر غطاطى بالجيزة

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3 مستودعات بوتاجاز لتغطية احتياجات المواطنين بكفر غطاطى بالجيزة 3 مستودعات بوتاجاز لتغطية احتياجات المواطنين بكفر غطاطى بالجيزة

قال يحيى ذكرى رئيس مدينة كفر غطاطى بالجيزة، إنه تم تجهيز 3 مستودعات بمنشأة البكارى، لتغطية احتياجات المواطنين خلال العيد من خلال سيارات تصل المدينة وتوفير أسطوانات البوتاجاز.

وأوضح رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، أن المستودعات الثلاثة تتواجد فى مخزن الوحدة المحلية بحصة 1200 أسطوانة ومخزن محمود حلمى الدالى بحصة 1200 أسطوانة ومخزن بدرية محمود محمود بحصة 6000 أسطوانة بمنشأة البكارى وتصل السيارات محملة بالأسطوانات لأهالى كفر غطاطى.

وأشار ذكرى إلى أنه تم عقد اجتماع قبل العيد مع لجنة من وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية بالمدينة، لتكثيف الرقابة على الأراضى الزراعية وضبط المخالفين الذين يحاولون البناء المخالف خلال الأجازات.
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