' ريال مدريد أكثر قوة بانضمام كروس ورودريجيز '

أ ش أ - أعرب دانى كارفاخال المدافع الأيمن لنادى ريال مدريد الإسبانى عن اعتقاده بأن ريال مدريد سيصبح أكثر قوة بعد انضمام الألمانى تونى كروس نجم نادى بايرن ميونيخ والكولومبى جيمس رودريجيز نجم نادى موناكو الفرنسى.

وكان النادى الملكى قد ضم كروس الألمانى الدولى مقابل 25 ملايين يورو بينما ضم رودريجيز هداف كأس العالم فى صفقة تكلفت 80 مليون يورو حيث احتل اللاعبان المركزين السادس عشر والسادس على التوالى فى قائمة أحسن خمسين لاعبا.

ورغم المنافسة القوية التى سيشهدها الفريق لحجز مكان فى التشكيل الأساسى للمدرب الإيطالى كارلو انشيلوتى فإن كارفاخال واثق من أن اللاعبين سيتركان تأثيرا فوريا على النادى الملكي.

وقال كارفاخال ، في مؤتمر صحفي ، اليوم الاثنين، "جيمس سوف يضيف الكثير للفريق وسوف يجعلنا كلاعبين وكنادى أفضل. وكزميل له أتمنى له كل التوفيق وأننى واثق من أنه سيقدم مستويات طيبة".

واضاف "كروس لاعب رائع وأنا سنحت لى الفرصة لأن العب كمنافس له فى البوندسليجا الألمانى وواجهته فى الدور قبل النهائى لبطولة دورى الابطال هذا العالم وهو سيضيف الكثير لخط وسط الفريق".