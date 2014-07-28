المقاومة تقصف أسدود ردًا علي مجزرة الاحتلال بحق الأطفال غرب غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها، عن قصف عدد من المواقع الإسرائيلية المحيطة بغزة ردًا على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأطفال في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام -في بيان عسكري مساء اليوم الاثنين- إنها قصفت مدينة اسدود (شمال القطاع) بثلاثة صواريخ جراد ومستوطنة أوفكيم بأربعة صواريخ جراد “في رد أولي على مجازر الاحتلال الجبان بحق الأطفال والمدنيين”.

بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي -في بيان- “العدو سيدفع ثمنا باهظًا على مجازره العدوانية التي تستهدف أطفال غزة”.

وأشارت إلى أنها قصفت مستوطنة “ريعيم” شرق غزة بصاروخين من طراز 107، كما قصفت تجمعا للآليات العسكرية في القرية البدوية شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بثلاث قذائف هاون.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة جديدة في أول أيام عيد الفطر عندما قصفت طائراته الحربية عصر اليوم بشكل مباشر أحد المنتزهات في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد عشرة أطفال وإصابة نحو أربعين بجروح.

أ ش أ