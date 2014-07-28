أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المقاومة تقصف أسدود ردًا علي مجزرة الاحتلال بحق الأطفال غرب غزة

Google+ Print
المقاومة تقصف أسدود ردًا علي مجزرة الاحتلال بحق الأطفال غرب غزة المقاومة تقصف أسدود ردًا علي مجزرة الاحتلال بحق الأطفال غرب غزة

كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها، عن قصف عدد من المواقع الإسرائيلية المحيطة بغزة ردًا على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأطفال في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام -في بيان عسكري مساء اليوم الاثنين- إنها قصفت مدينة اسدود (شمال القطاع) بثلاثة صواريخ جراد ومستوطنة أوفكيم بأربعة صواريخ جراد “في رد أولي على مجازر الاحتلال الجبان بحق الأطفال والمدنيين”.

بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي -في بيان- “العدو سيدفع ثمنا باهظًا على مجازره العدوانية التي تستهدف أطفال غزة”.

وأشارت إلى أنها قصفت مستوطنة “ريعيم” شرق غزة بصاروخين من طراز 107، كما قصفت تجمعا للآليات العسكرية في القرية البدوية شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بثلاث قذائف هاون.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة جديدة في أول أيام عيد الفطر عندما قصفت طائراته الحربية عصر اليوم بشكل مباشر أحد المنتزهات في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد عشرة أطفال وإصابة نحو أربعين بجروح.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا