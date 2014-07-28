خالد مشعل: مستعدون للعيش مع اليهود بشرط زوال الاحتلال

أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، أنه مستعد للعيش جنباً إلى جنب مع اليهود، والمسيحيين، والعرب، وغير العرب، بشرط عدم وجود احتلال.

وجدد مشعل خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع قناة «CBS» الأمريكية، تأكيده على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وقطاع غزة، معرباً عن اعتقاده أن العالم لم ينتهج الحيادية في نظرته للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفاً: «من المؤسف أن العالم لا يجّرم إسرائيل»، وأوضح أن الفلسطينيين يشتكون في كثير من الأحيان، جراء اضطرارهم لسماع تصريحات مدافعة عن أمن الدولة اليهودية، متسائلاً عن «سبب عدم صدور مثل تلك التصريحات من أجل الفلسطينيين؟».

وفي إجابته عن سؤال حول اعتقاده بأن الحل العسكري هو الوحيد الذي سينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قال مشعل: «إني كفلسطيني، أريد التحرر، والحياة بدون احتلال، فالاحتلال هو أسوأ شيء يمكن تخيله»، مضيفاً: أنه «لا يريد العيش في دولة محتلة، وأنَّ القرار المتعلق بالاعتراف بإسرائيل يعود إلى الدولة الفلسطينية».