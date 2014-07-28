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يونايتد يعرض 60 مليون يورو لضم فيدال

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يونايتد يعرض 60 مليون يورو لضم فيدال يونايتد يعرض 60 مليون يورو لضم فيدال

أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزى تقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو لشراء ارتورو فيدال نجم خط وسط نادى يوفينتوس الإيطالي.

وكان الشياطين الحمر يسعون منذ فترة لضم صاحب الـ27 عاما حيث يسعى المدير الفنى الهولندى الجديد لويس فان جال لتدعيم خط وسطه فى موسم الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزى تقدم بعرضه للبيانكونيرى لضم فيدال بجانب تقديم عقد للاعب لمدة أربع سنوات بقيمة ثمانية ملايين يورو سنويا بخلاف المكافآت وهو مايساوى ضعف راتبه الحالى مع بطل الدورى الإيطالى.

وذكرت أن وكيل اللاعب سيصل تورينو مساء اليوم من جل تقديم العرض لإدارة اليوفى التى تبدو على استعداد لقبول مثل هذا العرض على أن تترك لفيدال الكلمة الأخيرة بشأن انتقاله من عدمه.

يذكر أن فيدال شارك فى 32 مباراة بقيمص السيدة العجوز فى الموسم الماضى بالدوري وسجل 11 هدفا.

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