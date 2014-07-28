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بالفيديو..محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

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بالفيديو..محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد بالفيديو..محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر زعبيل بدبي صباح اليوم جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل سموه والى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد والمواطنين وابناء القبائل الذين هنأوا سموه ودعوا الله العلي القدير أن يحميه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه وأن يديم على دولتنا الحبيبه الأمن والرخاء والاسقرار .

كما تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني بالعيد من معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وعدد من أعضاء المجلس ومن كبار ضباط الشرطة والأمن العام في دبي يتقدمهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ومن كبار ضباط الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي يتقدمهم سعادة اللواء محمد احمد المري مدير الادارة ومن كبار ضباط إدارة الدفاع المدني في دبي يتقدمهم سعادة اللواء راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة كذلك تقبل سموه التهاني والتبريكات من قادة أفرع وكبار وضباط القوات المسلحة.

كما تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التهاني من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين تمنوا لسموه دوام الصحة والعافية ولشعبنا اطراد التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
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