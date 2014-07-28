أطفال شبرا الخيمة يُحوّلون نافورة ميدان المؤسسة إلى حمام سباحة

حوّل أطفال منطقة شبرا الخيمة نافورة المياه الجديدة والتجميلية لميدان المؤسسة، إلى مكان حمام السباحة، بعد أن خلعوا ملابسهم فى موضع النافورة، وأخذوا يسبحون فيها.

وأثار المشهد استياء الكثير من المترددين على محافظات الوجه البحرى عبر الميدان، اليوم، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كما أثار المشهد أيضًا سكان المنطقة القريبة من النافورة واستاءوا من هذا المشهد، وطالبوا مجلس مدينة شبرا الخيمة بالتدخل، حفاظًا على الشكل الحضارى للميدان، حيث يعبر كل من يسكن المنطقة وكذلك المارة عن استيائهم من مشهد الأطفال العراة داخل النافورة وكأنه حمام سباحة.

ومن ناحية أخرى، أصدر اللواء حسن ناجى رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة تعليمات لشركة الأمن المسئولة عن تأمين الميدان بخروج الأطفال من داخل النافورة وأصدر تعليمات بوقف تشغيل النافورة مؤقتًا حتى يتم خروج جميع الأطفال وذلك حفاظًا على المظهر الجمالى وعلى أعمال التطوير.

يذكر، أن ميدان المؤسسة افتتح أول أمس السبت بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء والمحافظين.

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