مقتل 6 مسلحين شيعة باشتباكات مع “داعش” في ديالى العراقية

كشف مصدر عشائري في محافظة ديالى العراقية “شرق”، اليوم الإثنين، عن مقتل 6 عناصر من مليشيات شيعية باشتباكات مع عناصر “تنظيم الدولة الاسلامية” الشهير إعلاميا بـ “داعش” في المحافظة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وقال المصدر العشائري، إن “مليشيات شيعية اشتبكت مع عناصر الدولة الاسلامية بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بالقرب من منطقة حمرين التابعة لقضاء بعقوبة شمال شرق ديالى مما أدى إلى مقتل 6 عناصر من المليشيات بهذه المواجهات”.

وأضاف المصدر العشائري، إن “المسلحين مسيطرين على المنطقة المذكورة بالكامل وانسحب عناصر المليشيات إلى داخل بعقوبة بعد مقتل عدد منهم بهذه الموجهات”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات في محافظة ديالي بشأن ما ذكره المصدر العشائري.