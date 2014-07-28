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بالصور…أطفال “حي الشجاعية” يحتفلون بعيد الفطر فوق الدمار

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بالصور…أطفال “حي الشجاعية” يحتفلون بعيد الفطر فوق الدمار بالصور…أطفال “حي الشجاعية” يحتفلون بعيد الفطر فوق الدمار

احتفالات أطفال حي الشجاعية

السيد الحديدي 


> سرعان ما لملموا جراح اثار قصف قوات جيش الإحتلال الإسرائيلى، بحق أهالي حي الشجاعية والتي أسفرت عن استشهاد 100 فلسطيني من أبناء قطاع غزة ومئات الجرحي ، أغلبهم من الأطفال والنساء، وعلي الرغم من استهداف العدو الإسرائيلي المستمر للأطفال الفلسطينيين إلا أنهم خرجوا فى أول أيام عيد الفطر المبارك ليعلنوا تحديهم للعدوان الغاشم من خلال الاحتفال واظهار فرحتهم، وإصرارهم على المقاومة والصمود.

كانت وكالات الأنباء المحلية والأجنبية قد رصدت أمس أثار الدمار الذى خلفه عدوان جيش الإسرائيلى، على حى الشجاعية، وتساقط عدد كبير من المدنيين ما بين قتيل وجريح.

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