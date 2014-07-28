أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“القومي للمرأة” يخصص رقم ساخن لتلقي شكاوي التحرش

Google+ Print
“القومي للمرأة” يخصص رقم ساخن لتلقي شكاوي التحرش “القومي للمرأة” يخصص رقم ساخن لتلقي شكاوي التحرش

السفيرة ميرفت التلاوي- رئيس المجلس القومي للمرأة

شكل  مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة، غرفة عمليات تعمل خلال عيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بحالات التحرش الذي تتعرض له السيدات والفتيات، عبر موبايل 01007525600، والخط الساخن 08008883888.

وأوضحت الدكتورة فاطمة خفاجي مدير المكتب -في بيان اليوم الاثنين- أن تخصيص غرفة العمليات يأتي في إطار جهود المجلس للتصدي لظاهرة التحرش المؤسفة التي تزداد حدتها خلال فترة العيد، وأنه سيتم التعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لاتخاذ كافة التدابير التي تكفل سرعة التدخل حال حدوث وقائع تحرش، وأن يتم تكثيف الوجود الأمنى للقبض على المتحرشين.

وأكدت أنه ستتم الاستعانة بمكتب الشكاوى لتقديم المساندة القانونية للسيدات في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا