“القومي للمرأة” يخصص رقم ساخن لتلقي شكاوي التحرش

شكل مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة، غرفة عمليات تعمل خلال عيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بحالات التحرش الذي تتعرض له السيدات والفتيات، عبر موبايل 01007525600، والخط الساخن 08008883888.

وأوضحت الدكتورة فاطمة خفاجي مدير المكتب -في بيان اليوم الاثنين- أن تخصيص غرفة العمليات يأتي في إطار جهود المجلس للتصدي لظاهرة التحرش المؤسفة التي تزداد حدتها خلال فترة العيد، وأنه سيتم التعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لاتخاذ كافة التدابير التي تكفل سرعة التدخل حال حدوث وقائع تحرش، وأن يتم تكثيف الوجود الأمنى للقبض على المتحرشين.

وأكدت أنه ستتم الاستعانة بمكتب الشكاوى لتقديم المساندة القانونية للسيدات في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.

أ ش أ