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استشهاد 10 أطفال في غارة إسرائيلية على متنزه بغزة في أول أيام عيد الفطر

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استشهاد 10 أطفال في غارة إسرائيلية على متنزه بغزة في أول أيام عيد الفطر استشهاد 10 أطفال في غارة إسرائيلية على متنزه بغزة في أول أيام عيد الفطر

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في أول أيام عيد الفطر راح ضحيتها عشرات  الاطفال بين شهيد وجريح.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، أن عشرة أطفال استشهدوا، وأصيب نحو أربعين أخرين جراء قصف طائرات الاحتلال عصر اليوم بشكل مباشر لأحد المنتزهات في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأضافت أن سيارات الإسعاف والسيارات المدنية نقلت الأطفال الذين كانوا يلهون في المتنزه عبارة عن أشلاء ممزقة إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة.

كما أغارت الطائرات الحربية على مجمع العيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي، مما أدى إلى وقوع عشرة إصابات بعضها فى حالة خطيرة بحسب حصيلة أولية.

أ ش أ

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