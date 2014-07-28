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المتحدث باسم نتنياهو: صواريخ حماس هى التى تصيب الفلسطينيين فى غزة

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عوفير جندلمان

قال عوفير جندلمان،  المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو للإعلام العربي ، إن صواريخ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هى التى أدت لسقوط الكثير من الضحايا فى قطاع غزة وليس الطائرات الإسرائيلية فقط.

وقال “جندلمان” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن 200 صاروخ أطلقتها حماس خلال الـ3 أسابيع الماضية سقطت بالفعل فى قطاع غزة وأدت لمقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين – على حد قوله-.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى 1034 قتيلًا فلسطينيًا وإصابة 6233 آخرين، حتى فجر أول أيام عي الفطر المبارك.

 

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