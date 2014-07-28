إنشاء حديقة دولية على مساحة 143 فداناً بالشيخ زايد

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد في الجيزة خطة العام المالي الجاري، بموازنة إجمالية 183 مليون جنيه، تشمل بدء واستكمال تنفيذ 23 مشروعاً، وطرح 9 مناقصات جديدة لتطوير وتنمية المدينة، ومشروعات أخرى بتمويل من مجلس أمناء المدينة، بموازنة إجمالية 16 مليونا و40 ألف جنيه.

قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن المشروعات المقرر تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تشمل رفع كفاءة الطريق الدائري، بقيمة تقديرية 35 مليون جنيه، وتعديل حارات المحور المركزي، وإقامة طرق ومرافق مشروع بيت الوطن للمغتربين في الخارج، بتكلفة 80 مليون جنيه، وتوصيل المرافق إلى 550 فداناً بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتنفيذ 6 مشروعات تم طرحها بالفعل لرفع كفاءة الطرق والإنارة، وتوصيل المرافق لقطع الأراضى المطروحة، وبدء التخطيط لأكبر حديقة دولية في مصر على مساحة 143 فدانا، وتخطيط منطقة تجارية ترفيهية «زايد إيدج» على مساحة 40 فداناً، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأضاف «طلعت»، أن المشروعات التي تمت الموافقة على طرحها بعد العيد، تشمل تدعيم شبكة «كريزي ووتر» بإجمالى 25 مليون جنيه، واستكمال تصميمات الحى العاشر بإجمالى 12 مليون جنيه، وإنشاء ورش بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأوضح «طلعت» أن باقى المشروعات تطرح تباعاً، منها زراعة الحزام الأخضر على وصلة دهشور بتكلفة 60 مليون جنيه، وإنشاء 3 أسواق تجارية بتكلفة 15 مليونا، وتوسعة محطة كهرباء رقم (1) بتكلفة 40 مليون جنيه، مشيراً إلى أن مجلس أمناء المدينة قرر تمويل مشروعات أخرى بتكلفة 16 مليونا و40 ألف جنيه، تشمل توريد وتركيب نظام مراقبة تليفزيونية لتأمين مداخل وشوارع المدينة بتكلفة 5.09 مليون جنيه، وعلاج فرق المناسيب بالحى 16 بتكلفة 150 ألف جنيه، ورفع كفاءة الملاعب بتكلفة 300 ألف، وتوريد سيارة إطفاء بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وتأهيل السويتش بتكلفة 30 ألف جنيه، وشراء 2 موتوسيكل وونش بتكلفة 90 ألف جنيه، و10 دراجات بخارية و10 أجهزة لاسلكي بتكلفة 20 ألف جنيه، وتنفيذ حديقة البيئة بتكلفة مليون جنيه، وإنشاء ملعبين بتكلفة 6 ملايين جنيه.