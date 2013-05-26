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"الزراعة" تواصل مكافحة الجراد على الحدود المصرية الإسرائيلية

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"الزراعة" تواصل مكافحة الجراد على الحدود المصرية الإسرائيلية "الزراعة" تواصل مكافحة الجراد على الحدود المصرية الإسرائيلية

أكد المهندس محسن عبده، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تواصل أجهزة مكافحة الجراد بالمسح والتتبع والاستكشاف لتجمعات حوريات الجراد على الشريط الحدودى بسيناء.

وأضاف أنه تم الدفع بخطوط دفاعية من رجال المكافحة، بعد تلقيهم عدة بلاغات من لجان مكافحة الجراد المتواجدة بمحافظة شمال سيناء تفيد بتجمع حوريات للجراد نتيجة فقس البيض لملائمة التربة بعد سقوط الأمطار فى منطقة رفح ومنفذ العوجة، على منطقة الشريط الحدودى المصرية الإسرائيلية.

وقال "عبده"، إنه تم مكافحة 32 هكتار حوريات جراد جنوب سيناء على طريق نويبع بوادى العسال وأبو زنيمة، بالإضافة إلى مكافحة 80 هكتار شمال سيناء برفح بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وجار تتبع الحوريات والمسح والاستكشاف، بالإضافة إلى الدفع بـ3 لجان و4 سيارات محمل عليها مواتير تايفون والميكرونير والبوما معايرة بالمبيدات لمكافحة تلك الحوريات.

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مصر 365