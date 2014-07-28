«ثانية تنسيق»: 164 ألف طالب يتنافسون على 672 كلية

قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة «المرحلة الثانية»، البالغ عددهم 164 ألفا و239 طالبا وطالبة، من بينهم 113 ألفا و119 طالبا بالشعبة العلمية، و51 ألفا و120 طالبا بالشعبة الأدبية، وذلك اعتبارا من السبت 2 أغسطس المقبل.

وقال مكتب التنسيق إن الحد الأدنى للمرحلة الثانية 330 درجة، بنسبة 80.49% فأكثر للشعبة العلمية، و280 درجة، بنسبة 68.3% فأكثر، للشعبة الأدبية، ويتنافس طلاب المرحلة الثانية على الأماكن الخالية في كليات القمة المتبقية فيها أماكن خالية مثل كليات «الطب البيطرى، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والمعلومات، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والفنون الجميلة عمارة» لطلاب الشعبة العلمية، وكليات «الآثار، والآداب، والسياحة والفنادق، والحقوق، والتجارة» لطلاب الشعبة الأدبية.

وتشهد المرحلة الثانية ارتفاع أعداد طلابها بفارق 9 آلاف و200 طالب عن العام الماضى، كما شهدت المرحلة ارتفاع الحد الأدنى للشعبة العلمية بنسبة 3 درجات عن العام الماضى، فيما شهد الحد الأدنى للشعبة الأدبية انخفاضا بنسبة 3 درجات عن العام الماضى.

وأكد مكتب التنسيق فتح تسجيل رغبات المرحلة لمدة 5 أيام تنتهى الأربعاء 6 أغسطس المقبل، من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً يومياً، من خلال معامل ومكاتب التنسيق بالجامعات، وذلك من خلال موقعى التنسيق الإلكترونى، وفى حال تسجيل الطالب من جهازه الشخصى، فإن الموقع سيكون مفتوحا 24 ساعة حتى انتهاء المرحلة في السابعة من مساء آخر أيام تسجيل الرغبات.

وقال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إنه تم الاتفاق مع الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، على فتح مكاتب الحاسب الآلى في المدارس لتسجيل رغبات الطلاب من خلالها، بسبب زيادة أعداد المرحلة، مشيرا إلى أنه سيتواصل أيضا مع الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، لاستخدام مكاتب الحاسب الآلى في مراكز الشباب، لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، تيسيرا على الطلاب.

وأضاف «عبدالخالق» أن الشريحة الأولى ستبدأ السبت المقبل، للطلاب الحاصلين على مجموع 385.5 درجة حتى أقل من الحد الأدنى المعلن للشعبة العلمية، والحاصلين على مجموع 321.5 درجة حتى أقل من 330 درجة للشعبة الأدبية، فيما تبدأ الشريحة الثانية، الأحد 3 أغسطس، للحاصلين على مجموع 377.5 درجة حتى أقل من 385.5 درجة للشعبة العلمية، وللحاصلين على 312.5 درجة حتى أقل من 321.5 درجة للشعبة الأدبية.

فيما يبدأ تسجيل رغبات طلاب الشريحة الثالثة، الاثنين 4 أغسطس، للطلاب الحاصلين على مجموع 370.5 درجة حتى أقل من 377.5 درجة للشعبة العلمية، والحاصلين على مجموع 303 درجات حتى أقل من 312.5 درجة للشعبة الأدبية، ويبدأ تسجيل طلاب الشريحة الرابعة، الثلاثاء 5 أغسطس، للحاصلين على مجموع 360 درجة حتى أقل من 370.5 درجة للشعبة العلمية، والحاصلين على مجموع 293 درجة حتى أقل من 303 درجات للشعبة الأدبية.

ويختتم مكتب التنسيق أعمال المرحلة الثانية بتسجيل رغبات طلاب الشريحة الخامسة، الأربعاء 6 أغسطس، للطلاب الحاصلين على 330 درجة حتى أقل من 360 درجة للشعبة العلمية، والحاصلين على مجموع 280 درجة حتى أقل من 293 درجة للشعبة الأدبية.

وأعلنت وزارة التعليم العالى عن أنه في حالة وجود استفسار حول الدخول على الإنترنت وتسجيل الرغبات، يمكن للطالب الاتصال هاتفيا على رقم 19468 بسعر المكالمة العادية من القاهرة أو المحافظات، وطالبت طلاب المرحلة بضرورة الالتزام بالمواعيد لتسجيل رغباتهم حسب شريحة كل مجموع في حال تسجيل الرغبات من خلال معامل التنسيق بالجامعات، أما في حالة التسجيل من خلال أجهزتهم الشخصية فيمكن التقدم في أي وقت دون الالتزام بشرائح المجموع.